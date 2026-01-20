L’originale Consorzio degli ambulanti di Forte dei Marmi a Pisa

Il Consorzio degli Ambulanti di Forte dei Marmi torna a Pisa, portando il tradizionale mercato di alta qualità che li distingue. Dopo aver consolidato la loro presenza a livello nazionale, le bancarelle rinnovano la presenza nella città, offrendo prodotti selezionati e un’esperienza autentica. È un appuntamento atteso che sottolinea la tradizione e l’eccellenza del mercato di Forte dei Marmi, distinguendosi dalle imitazioni e confermando il suo ruolo nel panorama regionale.

