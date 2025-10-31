L’originale Consorzio de Gli Ambulanti di Forte dei Marmi® a PISA domenica 16 novembre

Gli Ambulanti di Forte dei Marmi®, le bancarelle del mercato di qualità più famoso d’Italia, da non confondere con alcuni tentativi di imitazione del loro originale format che circolano in regione, tornano a grandissima richiesta in città, dopo il grande successo della primavera, con il loro show itinerante all’insegna del meglio del Made in Italy artigianale e delle ultime tendenze della moda. Si potranno infatti ammirare le ormai mitiche boutique a cielo aperto® dell’originale Consorzio domenica 16 novembre a PISA, sul Lungarno Pacinotti e Mediceo, per un’attesissima iniziativa con il patrocinio del Comune. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - L’originale Consorzio de Gli Ambulanti di Forte dei Marmi® a PISA domenica 16 novembre

