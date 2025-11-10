L’originale Consorzio de Gli Ambulanti di Forte dei Marmi® a PISA domenica 16 novembre

Gli Ambulanti di Forte dei Marmi®, le bancarelle del mercato di qualità più famoso d’Italia, da non confondere con alcuni tentativi di imitazione del loro originale format che circolano in regione, tornano a grandissima richiesta in città, dopo il grande successo della primavera, con il loro show itinerante all’insegna del meglio del Made in Italy artigianale e delle ultime tendenze della moda. Si potranno infatti ammirare le ormai mitiche boutique a cielo aperto® dell’originale Consorzio domenica 16 novembre a PISA, sul Lungarno Pacinotti e Mediceo, per un’attesissima iniziativa con il patrocinio del Comune. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - L’originale Consorzio de Gli Ambulanti di Forte dei Marmi® a PISA domenica 16 novembre

Argomenti simili trattati di recente

#SanDonà – Sabato 8 novembre arrivano Gli Ambulanti di Forte dei Marmi Il glamour e la qualità dell’artigianato toscano sbarcano nel Nord-Est. L’originale Consorzio Gli Ambulanti di Forte dei Marmi® torna in Veneto con il suo celebre mercato-evento, porta - facebook.com Vai su Facebook

L’originale Consorzio de Gli Ambulanti di Forte dei Marmi® a SEGRATE e MONZA nel week-end del 18 e 19 ottobre - Tempo d’autunno e torna nell’area metropolitana di Milano il mercato di qualità più famoso d’Italia. Riporta ilgiorno.it

L’originale Consorzio de Gli Ambulanti di Forte dei Marmi a Lainate sabato 25 ottobre - Bandite per statuto imitazioni e “cineserie” di scarso pregio, è sui banchi de Gli Ambulanti di Forte di Marmi® che si trovano le nuove tendenze della moda, spesso riprese anche da tanti fashion blog ... Da msn.com

L’originale Consorzio de Gli Ambulanti di Forte dei Marmi® a CAMPI BISENZIO sabato 4 ottobre - Le originali e ormai mitiche boutique a cielo aperto® sono attese in Via Bruno Buozzi Gli Ambulanti di Forte dei ... Secondo lanazione.it