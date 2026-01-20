Lorenzo Sonego si prepara al derby con Musetti, sottolineando l’importanza di mantenere la concentrazione e mettere da parte i sentimenti. Dopo una buona prima partita agli Australian Open 2026, il tennista torinese affronta questa sfida con determinazione, consapevole dell’amicizia che lo lega a Musetti e dell’obiettivo di concentrarsi sull’aspetto sportivo. Una sfida che promette di essere intensa, nel rispetto e nella volontà di dare il meglio in campo.

Buona la prima per Lorenzo Sonego. Il torinese ha iniziato col piglio giusto il proprio cammino negli Australian Open 2026. Nel match d’esordio contro lo spagnolo Carlos Taberner (n.99 del mondo), il piemontese si è espresso su buoni livelli, chiudendo in 1 ora e 46 minuti di gioco sullo score di 6-4 6-0 6-3. Vista la vittoria di Lorenzo Musetti contro il belga Raphael Collignon, ci sarà un derby tricolore al secondo turno. LA DIRETTA LIVE DI SINNER-GASTON DALLE 9.00 “ Giocare a Melbourne è sempre speciale. Le condizioni per me erano molto buone: i campi sono davvero veloci e questo mi ha permesso di fare molto con il servizio. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Lorenzo Sonego verso il derby con Musetti: “Un grande amico. Dobbiamo mettere da parte i sentimenti”

