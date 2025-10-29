Lorenzo Musetti crolla nel derby contro Lorenzo Sonego a Parigi | le ATP Finals sono a rischio

Brutta sconfitta per Lorenzo Musetti all’esordio nel Masters1000 di Parigi. Sul campo-1 della Defense Arena, il toscano (n.8 del ranking) è stato sconfitto da Lorenzo Sonego (n.45 del ranking) sullo score di 3-6 6-3 6-1 in 1 ora e 56 minuti di gioco. Una partita che sembrava indirizzata favorevolmente per il carrarino, ma dopo aver perso il secondo parziale in modo rocambolesco, l’inerzia della sfida è mutata. Bravo Sonego a prendersi questo successo, quindi, e domani ci sarà il difficile confronto negli ottavi di finale con il russo Daniil Medvedev. Per Musetti, invece, questa battuta d’arresto potrebbe costare molto in ottica qualificazione alle ATP Finals. 🔗 Leggi su Oasport.it

