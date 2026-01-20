Lorenzo Musetti | Rimasto mentalmente in partita La top5 non è un punto d’arrivo

Lorenzo Musetti ha affrontato con determinazione l’esordio agli Australian Open 2026, superando un avvio difficile contro Raphael Collignon. Nonostante le sfide, il tennista italiano ha mantenuto la concentrazione e la fiducia, dimostrando che la posizione nella top 5 non rappresenta un traguardo definitivo. La sua tenacia e il focus sul percorso sono elementi chiave nel proseguimento della stagione.

Con tanta fatica, ma Lorenzo Musetti ce l’ha fatta. Esordio complesso per il n.5 del mondo agli Australian Open 2026 contro il belga Raphael Collignon. L’azzurro è stato costretto alla rimonta, non riuscendo a trovare il suo tennis sul campo della Margaret Court Arena di Melbourne. LA DIRETTA LIVE DI SINNER-GASTON DALLE 9.00 Merito di Collignon, che ha saputo interpretare molto bene le condizioni rapide del campo per comandare il più delle volte dello scambio, approfittando delle difficoltà di Musetti al servizio. Condizioni climatiche difficili, tanto caldo, che hanno poi inciso nello sviluppo della partita. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Lorenzo Musetti: “Rimasto mentalmente in partita. La top5 non è un punto d’arrivo” Lorenzo Musetti: “Ho faticato molto all’inizio, il merito è stato rimanere mentalmente in partita”Lorenzo Musetti ha affrontato un inizio difficile agli Australian Open 2026, esordendo contro il belga Raphael Collignon. TRA I GRANDISSIMI! Lorenzo Musetti vince la maratona con Rublev, è in finale a Hong Kong e top5 al mondo!Lorenzo Musetti si conferma tra i protagonisti del tennis internazionale, raggiungendo la finale a Hong Kong e salendo tra i primi cinque giocatori al mondo. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Lorenzo Musetti: “Rimasto mentalmente in partita. La top5 non è un punto d’arrivo” - 5 del mondo agli Australian Open 2026 contro il belga Raphael Collignon. oasport.it

Partita in salita per Lorenzo Musetti che perde 6-4 il primo set contro Collignon Daje Lore #Tennis #AusOpen #AO2026 #EurosportTennis #Musetti x.com

Arriva l'esordio per Jannik Sinner, opposto al francese Gaston, e per Lorenzo Musetti contro il belga Collignon. All'opera anche Darderi, Sonego, Cocciaretto, Nardi e il doppio Errani/Paolini. A che ora e dove vederli - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.