Lorenzo Musetti si conferma tra i protagonisti del tennis internazionale, raggiungendo la finale a Hong Kong e salendo tra i primi cinque giocatori al mondo. Con una vittoria convincente contro Rublev in semifinale, l’Italia può vantare per la prima volta due atleti tra i primi cinque del ranking mondiale. Questo risultato testimonia l’ascesa e la crescita del talento italiano nel panorama tennistico globale.

Per la prima volta nella storia l’Italia può dire di avere due giocatori nei primi 5 del mondo. Lorenzo Musetti porta a casa anche quest’obiettivo, assieme a una semifinale di livello altissimo contro Andrey Rublev, nella quale batte il russo per 6-7(3) 7-5 6-4. E adesso per lui sarà doppio impegno domenicale, perché oltre alla finale di singolare con uno tra il kazako Alexander Bublik e l’americano Marcos Giron ci sarà anche quella di doppio, assieme a Lorenzo Sonego: in questo caso gli avversari devono ancora essere resi noti (KhachanovRublev o KirkovStevens: bisognerà attendere qualche ora per i nomi). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - TRA I GRANDISSIMI! Lorenzo Musetti vince la maratona con Rublev, è in finale a Hong Kong e top5 al mondo!

Leggi anche: LIVE Musetti-Rublev 6-7, 7-5, 6-4, ATP Hong Kong 2026 in DIRETTA: l’azzurro vince la maratona ed è n.5 del mondo! Domani sarà doppia finale

Leggi anche: LIVE Musetti-Rublev, ATP Hong Kong 2026 in DIRETTA: semifinale con vista sulla top5. Si parte alle 8.30

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

TRA I GRANDISSIMI! Lorenzo Musetti vince la maratona con Rublev, è in finale a Hong Kong e top5 al mondo! - Per la prima volta nella storia l'Italia può dire di avere due giocatori nei primi 5 del mondo. oasport.it