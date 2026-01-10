TRA I GRANDISSIMI! Lorenzo Musetti vince la maratona con Rublev è in finale a Hong Kong e top5 al mondo!
Lorenzo Musetti si conferma tra i protagonisti del tennis internazionale, raggiungendo la finale a Hong Kong e salendo tra i primi cinque giocatori al mondo. Con una vittoria convincente contro Rublev in semifinale, l’Italia può vantare per la prima volta due atleti tra i primi cinque del ranking mondiale. Questo risultato testimonia l’ascesa e la crescita del talento italiano nel panorama tennistico globale.
Per la prima volta nella storia l’Italia può dire di avere due giocatori nei primi 5 del mondo. Lorenzo Musetti porta a casa anche quest’obiettivo, assieme a una semifinale di livello altissimo contro Andrey Rublev, nella quale batte il russo per 6-7(3) 7-5 6-4. E adesso per lui sarà doppio impegno domenicale, perché oltre alla finale di singolare con uno tra il kazako Alexander Bublik e l’americano Marcos Giron ci sarà anche quella di doppio, assieme a Lorenzo Sonego: in questo caso gli avversari devono ancora essere resi noti (KhachanovRublev o KirkovStevens: bisognerà attendere qualche ora per i nomi). 🔗 Leggi su Oasport.it
