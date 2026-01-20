Lorenzo Musetti ha affrontato un avvio difficile agli Australian Open 2026, battendo Collignon in tre ore di lotta prima del ritiro del suo avversario. Con questa vittoria, Musetti si è qualificato per il secondo turno, dove incontrerà Lorenzo Sonego in un derby italiano. Un esordio complicato, ma comunque positivo, per il giovane tennista che continua il suo percorso nel torneo di Melbourne.

Ci sarà un derby azzurro a l secondo turno degli Australian Open 2026. Lorenzo Musetti raggiunge Lorenzo Sonego dopo un esordio davvero sofferto in quel di Melbourne. La sfida con il belga Raphael Collignon nascondeva delle insidie per il numero cinque del mondo, che si è trovato sotto di un set prima di riuscire a rimontare e passare in vantaggio nel quarto set, quando il belga ha deciso di ritirarsi sul punteggio che vedeva avanti Musetti per 4-6 7-6 7-5 3-2 dopo tre ore e cinque minuti di gioco. LA DIRETTA LIVE DI SINNER-GASTON DALLE 9.00 Collignon ha tenuto un livello molto alto per oltre due ore, ma poi è crollato proprio fisicamente sul finire del terzo set, mentre Musetti atleticamente ha sempre mostrato ottimi segnali in campo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Lorenzo Musetti inizia con difficoltà gli Australian Open: 3 ore di battaglia con Collignon, poi il belga si ritira

Musetti avanza agli Australian Open. Inizia male, rimonta e poi sfrutta il ritiro di Collignon. Sarà derby!Lorenzo Musetti si qualifica per il secondo turno degli Australian Open 2026, superando un inizio difficile e rimontando nel match.

LIVE Musetti-Collignon 3-5, Australian Open 2026 in DIRETTA: belga avanti di un break nel primo setSegui in tempo reale l'incontro tra Musetti e Collignon agli Australian Open 2026, con il belga avanti di un break nel primo set.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Musetti avanza agli Australian Open. Inizia male, rimonta e poi sfrutta il ritiro di Collignon. Sarà derby! - Lorenzo Musetti raggiunge Lorenzo Sonego dopo un esordio davvero sofferto in quel di ... oasport.it