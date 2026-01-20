I lividi frequenti, la stanchezza, la pelle spenta e l’irritabilità possono essere segnali di una carenza di vitamina C nel nostro organismo. Questi sintomi, spesso sottovalutati, richiedono attenzione e un’adeguata valutazione. È importante conoscere i segnali che il nostro corpo ci invia e adottare uno stile di vita equilibrato per mantenere un buono stato di salute.

C apita a tutti di colpire involontariamente un mobile, lo stipite della porta o qualche oggetto che non riusciamo a intercettare nel nostro campo visivo. Normale amministrazione per le persone sbadate. Alcune volte il dolore arriva subito, altre non lo sentiamo nemmeno e l’unica prova di quel colpo resta il livido. A chi non è mai capito di vedere una chiazza bluastra sul corpo e non ricordarsi minimamente come se l’è procurata? Lividi frequenti però, soprattutto in assenza di urti importanti, non sono semplicemente frutto di distrazione: possono segnalare uno squilibrio nutrizionale, in particolare una carenza di vitamina C, fondamentale per la resistenza dei vasi sanguigni e la salute della pelle. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Lividi, stanchezza, pelle spenta e irritabilità possono indicare una mancanza di vitamina C

Leggi anche: Vitamina C: uno studio rivela che l’alimentazione migliora la pelle più delle creme

