LIVE Sonego-Taberner 6-4 6-0 2-1 Australian Open 2026 in DIRETTA | subito break in avvio di terzo set da parte dell’azzurro

Segui la diretta del match tra Sonego e Taberner agli Australian Open 2026. Dopo i primi due set vinti dall’italiano, si sta disputando il terzo con Sonego avanti 2-1 e subito un break iniziale. Aggiorna la pagina per rimanere informato sui risultati e sulle principali azioni del incontro.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-15 Lungo il diritto incrociato del piemontese. 2-1 Chiude il game ancora con il servizio vincente esterno l'iberico. 40-0 Altro servizio vincente, questa volta esterno, del numero 99 ATP. 30-0 Servizio interno vincente del nativo di Valencia. 15-0 Diritto lungolinea vince dello spagnolo giocato a tutto braccio dopo un lungo scambio. 2-0 Diritto incrociato e vincente giocato al centro del campo del portacolori italiano. 40-15 Schema servizio e diritto incrociato vincente del torinese. 30-15 Lungo il diritto incrociato e difensivo di "Sonny". 30-0 In rete la risposta di rovescio incrociato dello spagnolo.

Forza Sonny Lorenzo scende in campo contro lo spagnolo Taberner, in quanti svegli a sostenerlo #Tennis #AusOpen2026 #AO2026 #EurosportTennis #Sonego x.com

AUSTRALIAN OPEN 2026: IL PRIMO TURNO DEGLI ITALIANI [2] Sinner (ITA) vs Gaston (FRA) [5] Musetti (ITA) vs Collignon (BEL) [20] Cobolli (ITA) vs [Q] Fery (GBR) [22] Darderi (ITA) vs Garin (CHI) Sonego (ITA) vs Taberner (ESP) Berrettini (ITA) vs [ - facebook.com facebook

