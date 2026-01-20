Segui in tempo reale l'incontro tra Sonego e Taberner agli Australian Open 2026. Al momento, l'azzurro conduce con due set di vantaggio, con il match in corso nel terzo set. Aggiorna questa pagina per tutte le ultime notizie e i punti salienti dell'incontro.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-30 Doppio fallo dell’iberico. 0-15 Diritto incrociato e vincente del torinese. Servirà l’iberico in questo inizio di terzo set. 6-0 Ace esterno di Sonego che chiude un secondo set dove non ha concesso praticamente nulla all’avversario. 40-15 Servizio esterno vincente del numero 40 ATP. Ci sono due set point. 30-15 Lunga la volée di rovescio incrociato dell’azzurro. 30-0 Altro ace, questa volta esterno, del classe ’95. 15-0 Ace interno di ”Sonny”. 5-0 In rete il rovescio lungolinea dello spagnolo. Il torinese sta dilagando in questo secondo set. 15-40 Diritto incrociato vincente dell’italiano. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sonego-Taberner, 6-4, 6-0, 0-0, Australian Open 2026 in DIRETTA: l’azzurro è due set sopra

LIVE Sonego-Taberner, 6-4, 5-0, Australian Open 2026 in DIRETTA: l’azzurro dilaga nel secondo setSegui in tempo reale l’incontro tra Sonego e Taberner agli Australian Open 2026.

LIVE Sonego-Taberner, 6-4, 0-0, Australian Open 2026 in DIRETTA: l’azzurro si aggiudica il primo parzialeSegui in tempo reale l'incontro tra Sonego e Taberner agli Australian Open 2026.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

LIVE Sonego-Taberner, Australian Open 2026 in DIRETTA: serve vincere per un possibile derby con Musetti - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera a tutti amici di OA Sport! oasport.it