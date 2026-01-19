LIVE Bellucci-Ruud 1-6 2-6 0-1 Australian Open 2026 in DIRETTA | avvio di terzo set traumatico per l’azzurro subito sotto di un break
Segui in tempo reale l'andamento del match tra Bellucci e Ruud agli Australian Open 2026. Dopo i primi due set, il terzo si apre con un inizio difficile per l'italiano, che si trova subito sotto di un break.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-30 Passa la risposta di Bellucci, il norvegese non trova il tempo per colpire il dritto. 30-15 Rimedia subito la testa di serie numero 12, con il dritto vincente in uscita dal servizio. 15-15 Errore di dritto di Ruud, uno dei pochissimo del suo match. Seconda palla. 15-0 Non resta in campo lo slice di rovescio di Bellucci. 0-1 BREAK RUUD. Bellucci gioca al centro, il norvegese ha tutto il tempo per piazzare il vincente di dritto e strappare immediatamente il servizio al suo avversario. 15-40 Accelerazione di dritto lungolinea di Ruud che costringe all’errore l’azzurro. 🔗 Leggi su Oasport.it
LIVE Bellucci-Ruud 0-5, Australian Open 2026 in DIRETTA: dominio norvegese nel primo set, azzurro troppo passivo
Segui la diretta del match tra Bellucci e Ruud agli Australian Open 2026. Il primo set vede il dominio del giocatore norvegese, mentre l'italiano sembra attraversare un momento di difficoltà.
LIVE Bellucci-Ruud 1-6 1-0, Australian Open 2026 in DIRETTA: azzurro in cerca della reazione giusta nel secondo set!
Segui in tempo reale l'andamento del match tra Bellucci e Ruud agli Australian Open 2026. Dopo il primo set vinto da Ruud, l'azzurro cerca di reagire nel secondo, con aggiornamenti costanti sulla partita.
LIVE Bellucci-Ruud, Australian Open 2026 in DIRETTA: sfida proibitiva, ma niente da perdere - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Mattia ... oasport.it
Sulla Margaret Court Arena, Bellucci è pronto al suo esordio contro Casper Ruud Forza Mattia Guarda su HBO Max e Discovery+ tutti i match degli Australian Open 2026 #EurosportTENNIS x.com
AUSOPEN26: Gli azzurri in campo lunedì 19 gennaio ORE 3:00 Arnaldi vs Rublev ORE 7:00 Marstrelli vs Atmane ORE 10:30 Bellucci vs Ruud Forza ragazzi discovery+, Eurosport, HBOmax, TimVision e Prime Video Channels. FITPtenn facebook
