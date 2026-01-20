LIVE Sinner-Gaston 6-2 5-0 Australian Open 2026 in DIRETTA | il francese serve per restare nel set

Segui in tempo reale l’incontro tra Sinner e Gaston agli Australian Open 2026. Attualmente, Sinner conduce con un punteggio di 6-2, 5-0 e serve per chiudere il set. Aggiorna questa pagina per le ultime novità e i punti salienti della partita, con dettagli sul punteggio e le azioni più importanti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-30 Gran dritto incrociato di Jannik. 30-15 Se ne va il dritto inside in di Gaston. 30-0 Arriva la stecca di dritto di Sinner. 15-0 Ottimo dritto lungolinea del transalpino. 5-0 Game Sinner. Scappa via il rovescio in back difensivo di Gaston, che dopo il cambio di campo servirà per rimanere nel set. 40-30 ACE dell’italiano. 30-30 Sinner non controlla il rovescio in back in uscita dal servizio. 30-15 Dritto incrociato dal centro e schiaffo al volo in sicurezza dell’azzurro. 15-15 Splendida risposta di rovescio vincente del francese. 15-0 Prima vincente di Jannik. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner-Gaston 6-2 5-0, Australian Open 2026 in DIRETTA: il francese serve per restare nel set LIVE Sinner-Gaston 5-2, Australian Open 2026 in DIRETTA: il francese serve per restare nel setSegui in tempo reale l'incontro tra Sinner e Gaston agli Australian Open 2026. LIVE Sinner-Gaston 6-2 3-0, Australian Open 2026 in DIRETTA: set e break di margine per l’azzurroSegui in tempo reale l’andamento del match tra Sinner e Gaston agli Australian Open 2026. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Sinner-Gaston 6-2, 3-0 in diretta, oggi il debutto agli Australian Open. Jannik subito avanti di un break in avvio di secondo set - Il numero due al mondo apre il primo Slam e lo fa scendendo in campo in un torneo, gli Australian Open, già vinto due volte ... ilmessaggero.it

Australian Open, LIVE: Sinner vince 6-2 il primo set su Gaston - Australian Open | Jannik apre la sua stagione ufficiale contro il francese, battuto due volte su due. ubitennis.com

Jannik Sinner contro Hugo Gaston, segui in diretta il primo match dell'azzurro agli Australian Open - facebook.com facebook

Sinner-Gaston, 1° turno degli Australian Open: Jannik comincia la caccia al primo slam dell'anno | Diretta x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.