LIVE Sinner-Gaston 5-2 Australian Open 2026 in DIRETTA | il francese serve per restare nel set

Segui in tempo reale l'incontro tra Sinner e Gaston agli Australian Open 2026. Aggiornamenti costanti sul punteggio e sulle fasi salienti del match, con focus sulle azioni decisive e sui momenti chiave. Rimani informato sull’andamento dell’incontro per non perdere dettagli importanti di questa sfida nel torneo di singolare maschile.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-40 Contro smorzata vincente di Sinner. Parità. 40-30 Con il terzo rovescio lungolinea Sinner piega l’avversario. 40-15 In corridoio la risposta di rovescio dell’azzurro. 30-15 Brutto errore con lo smash di Jannik. 15-15 Servizio vincente del francese. 0-15 Non passa il dritto in uscita dal servizio di Gaston. 5-2 Game Sinner. Prima vincente. Dopo il cambio di campo il francese servirà per rimanere nel set. 40-0 Dritto inside out in avanzamento vincente dell’italiano. 30-0 Scappa via la risposta di rovescio di Gaston. 15-0 Buona demi-volèe di rovescio di Jannik dopo lo smash a rimbalzo in sicurezza. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner-Gaston 5-2, Australian Open 2026 in DIRETTA: il francese serve per restare nel set LIVE Maestrelli-Atmane 6-4, 3-5 Australian Open 2026 in DIRETTA: il francese serve per il setSegui in tempo reale il match tra Maestrelli e Atmane agli Australian Open 2026. LIVE Maestrelli-Atmane 6-4, 0-3 Australian Open 2026 in DIRETTA: francese avanti di un break nel secondo setSegui la diretta degli Australian Open 2026: Maestrelli apre il match con il primo set, vincendo 6-4, mentre Atmane si porta avanti nel secondo, attualmente sul 3-0. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Sinner-Gaston 5-2 in diretta, oggi il debutto agli Australian Open. Jannik avanti di un break al quarto tentativo utile - Il numero due al mondo apre il primo Slam e lo fa scendendo in campo in un torneo, gli Australian Open, già vinto due volte ... ilmessaggero.it

Sinner diretta Australian Open: segui la sfida di oggi con Gaston live - Sessantacinque giorni dopo la vittoria alle Nitto ATP Finals, Jannik Sinner fa il suo esordio all’Australian Open cercando il terzo successo consecutivo “down under”. corrieredellosport.it

Eurosport Italia. . Il numero uno italiano è in campo: inizia l'Australian Open di Jannik Sinner Guarda il match contro Gaston su HBO Max e Discovery+ #EurosportTENNIS #AusOpen #AO2026 #Sinner - facebook.com facebook

... Jannik a caccia del terzo titolo consecutivo all'Australian Open Guarda #Sinner VS Gaston, LIVE ora su #DAZN tramite i canali #Eurosport x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.