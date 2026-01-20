LIVE Sinner-Gaston 5-2 Australian Open 2026 in DIRETTA | il francese serve per restare nel set

Segui in tempo reale l'incontro tra Sinner e Gaston agli Australian Open 2026. Aggiornamenti costanti sul punteggio e sulle fasi salienti del match, con focus sulle azioni decisive e sui momenti chiave. Rimani informato sull’andamento dell’incontro per non perdere dettagli importanti di questa sfida nel torneo di singolare maschile.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-40 Contro smorzata vincente di Sinner. Parità. 40-30 Con il terzo rovescio lungolinea Sinner piega l’avversario. 40-15 In corridoio la risposta di rovescio dell’azzurro. 30-15 Brutto errore con lo smash di Jannik. 15-15 Servizio vincente del francese. 0-15 Non passa il dritto in uscita dal servizio di Gaston. 5-2 Game Sinner. Prima vincente. Dopo il cambio di campo il francese servirà per rimanere nel set. 40-0 Dritto inside out in avanzamento vincente dell’italiano. 30-0 Scappa via la risposta di rovescio di Gaston. 15-0 Buona demi-volèe di rovescio di Jannik dopo lo smash a rimbalzo in sicurezza. 🔗 Leggi su Oasport.it

