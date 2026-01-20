Segui in tempo reale la diretta dello Sci alpino, gigante di Kronplatz 2026, con Federica Brignone tra i protagonisti. Resta aggiornato sugli ultimi sviluppi, i possibili convocati italiani per le Olimpiadi e le prove di discesa a Kitzbühel. Qui troverai tutte le informazioni e gli aggiornamenti necessari per seguire l'evento in modo chiaro e preciso.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I POSSIBILI CONVOCATI DELL’ITALIA MASCHILE PER LE OLIMPIADI: 2 I BALLOTTAGGI? FEDERICA BRIGNONE: “OTTIMO TEST, NON SENTIVO DOLORE” LA DIRETTA LIVE DELLA PROVA DI DISCESA A KITZBUEHEL DALLE 11.30 14.01 Zenere non bene come nella prima manche. Quinta a 8 decimi. Vediamo se riuscirà a finire nelle 15. Ora l’americana Nina O’Brien (-0.23). 13.59 C’è qualcosa che non va in Alice Robinson, non è fluida e non genera velocità come suo solito. E’ incredibilmente terza a 0.13 dalla vetta. Adesso Asja Zenere (-0.10). 13.58 Richardson è prima con soli 0.04 su Bocock. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sci alpino, Gigante Kronplatz 2026 in DIRETTA: tra poco Federica Brignone

LIVE Sci alpino, Gigante Kronplatz 2026 in DIRETTA: il grande giorno di Federica Brignone! Tra poco si parteSegui in tempo reale la gara di gigante di Kronplatz 2026, con Federica Brignone pronta a scendere in pista.

LIVE Sci alpino, Gigante Kronplatz 2026 in DIRETTA: torna Federica Brignone!Benvenuti alla diretta del gigante di Kronplatz, valida per la Coppa del Mondo femminile 2025-26.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: Coppa del mondo 2025/26 di sci alpino femminile, a Kronplatz lo slalom gigante: programma, italiane in gara e dove vederle in diretta; LIVE Sci alpino, Gigante Adelboden 2026 in DIRETTA: Odermatt implacabile, Vinatzer e De Aliprandini steccano; Coppa del Mondo. Gigante : Odermatt vince ancora, Vinatzer e De Aliprandini steccano - La vittoria di Odermatt; Trionfo di Odermatt nel gigante di Adelboden: ecco come sono andati gli italiani.

LIVE Sci alpino, Gigante Kronplatz 2026 in DIRETTA: torna la tigre Federica Brignone! I pettorali di partenza - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA LA DIRETTA LIVE DELLA PROVA DI DISCESA A KITZBUEHEL DALLE 11.30 Il programma e la ... oasport.it

LIVE! Gigante femminile Kronplatz Plan de Corones San Vigilio di Marebbe: Brignone, Scheib, Robinson, Goggia, Shiffrin, Hector, Moltzan - SCI ALPINO - La diretta scritta del settimo gigante femminile della stagione di Coppa del Mondo, si gareggia sulla pista Erta di San Vigilio di Marebbe ... eurosport.it

Coppa del Mondo di sci alpino – San Vigilio / Kronplatz È il giorno del gigante femminile sulla spettacolare pista Erta In gara le Azzurre, con Federica Brignone e Sofia Goggia pronte a dare spettacolo 1ª manche ore 10:30 | 2ª manche ore 13:30 facebook

Sabato 10 Gennaio Live Rai Sport: Sci Alpino Slalom Gigante Adelboden, Discesa Femminile Zauchensee x.com