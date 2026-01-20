LIVE Sci alpino Gigante Kronplatz 2026 in DIRETTA | il grande giorno di Federica Brignone! Tra poco si parte

Segui in tempo reale la gara di gigante di Kronplatz 2026, con Federica Brignone pronta a scendere in pista. Restate aggiornati per tutte le ultime notizie e i risultati della competizione. Clicca sul link per aggiornare la diretta e consultare i pettorali di partenza. La prova di discesa a Kitzbühel sarà trasmessa dalle 11, con aggiornamenti continui per non perdere nessun dettaglio.

10.10 L'Italia ha vinto solo una volta a Kronplatz, proprio con Federica Brignone nel 2017: ormai 9 anni fa. 10.08 I numeri di partenza delle italiane: 12 Sofia Goggia, 13 Federica Brignone, 18 Lara Della Mea, 23 Asja Zenere, 36 Anna Trocker, 38 Alice Pazzaglia, 39 Giorgia Collomb, 47 Ilaria Ghisalberti, 49 Ambra Pomaré. 10.06 I pettorali di partenza: 1 415232 ROBINSON Alice 2001 NZL Salomon 2 56416 SCHEIB Julia 1998 AUT Rossignol 3 426193 STJERNESUND Thea Louise 1996 NOR Rossignol 4 506399 HECTOR Sara 1992 SWE Head 5 539909 MOLTZAN Paula 1994 USA Rossignol 6 516562 RAST Camille 1999 SUI Head 7 385116 LJUTIC Zrinka 2004 CRO Atomic 8 6535237 SHIFFRIN Mikaela 1995 USA Atomic 9 805009 COLTURI Lara 2006 ALB Blizzard 10 107613 GRENIER Valerie 1996 CAN Rossignol 11 206355 DUERR Lena 1991 GER Head 12 298323 GOGGIA Sofia 1992 ITA Atomic 13 297601 BRIGNONE Federica 1990 ITA Rossignol 14 6535773 O BRIEN Nina 1997 USA Rossignol 15 435334 GASIENICA-DANIEL Maryna 1994 POL Atomic 16 516280 HOLDENER Wendy 1993 SUI Head 17 108461 RICHARDSON Britt 2003 CAN Dynastar 18 6295075 DELLA MEA Lara 1999 ITA Fischer 19 426100 HOLTMANN Mina Fuerst 1995 NOR Atomic 20 6536392 HURT A.

