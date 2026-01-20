LIVE Sci alpino Gigante Kronplatz 2026 in DIRETTA | PELLE D’OCA! Brignone emoziona e sfiora la top5! Della Mea in top10

Segui la diretta del Gigante di Kronplatz 2026 e resta aggiornato sui risultati e le ultime notizie dello sci alpino italiano. In questa sessione, Federica Brignone ha emozionato, sfiorando la top5, mentre Della Mea si è posizionato tra i primi dieci. Per tutte le novità sulla squadra italiana e aggiornamenti in tempo reale, clicca qui e non perdere gli sviluppi della competizione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I POSSIBILI CONVOCATI DELL'ITALIA MASCHILE PER LE OLIMPIADI: 2 I BALLOTTAGGI? FEDERICA BRIGNONE: "OTTIMO TEST, NON SENTIVO DOLORE" LA DIRETTA LIVE DELLA PROVA DI DISCESA A KITZBUEHEL DALLE 11.30 14.31 Quarta vittoria stagionale per Scheib. Quando ha concluso la gara e non ha vinto, è arrivata seconda.In gigante si presenta ai Giochi da favorita n.1 per l'oro. 14.30 15ma Asja Zenere a 3.45, 24ma Alice Pazzaglia a 4.84. 14.28 Brignone a RaiSport: " Sono felice. Devo ritrovae fiducia e confidenza con la velocità, mi rendevo conto che alcune curve le facevo bene, poi frenavo.

