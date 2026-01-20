Segui in tempo reale la seconda manche del Gigante di Kronplatz 2026, con Federica Brignone in corsa per la top cinque. Quattro azzurre scenderanno in pista dalle 13.30, offrendo un’anteprima delle sfide di oggi. Aggiorna la diretta per tutti gli aggiornamenti e le ultime notizie sulla gara, con commenti e cronache dalla prima manche.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA PRIMA MANCHE FEDERICA BRIGNONE: “OTTIMO TEST, NON SENTIVO DOLORE” LA DIRETTA LIVE DELLA PROVA DI DISCESA A KITZBUEHEL DALLE 11.30 11.55 Grazie per averci seguito, amici di OA Sport. Appuntamento alle 13.30 per la seconda manche. Un saluto sportivo! 11.53 Dunque quattro le azzurre qualificate. Fuori Goggia e Collomb. Le italiane non qualificate: Ghisalberti 36ma a 4.17, 44ma Ambra Pomaré a 5,47, 46ma Anna Trocker a 5.65. 11.52 Terminata la prima manche: la classifica finale. 1 HECTOR Sara SWE 1:13.54 2 RAST Camille SUI 1:13.69 +0.15 3 SCHEIB Julia AUT 1:13. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sci alpino, Gigante Kronplatz 2026 in DIRETTA: Federica Brignone irreale, è in corsa per la top5! 4 azzurre per la seconda manche dalle 13.30

