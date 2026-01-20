Segui la diretta della partita di Eurolega tra Real Madrid e Olimpia Milano, con i blancos avanti di 23 punti al termine del terzo quarto, risultato ufficiale 78-55. Aggiorna la partita in tempo reale per tutte le novità sul punteggio e le azioni più importanti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Va in archivio anche il terzo quarto: dopo 20? il Real Madrid rimane a +23 (78-55) sull’Olimpia Milano. 78-55 Tripla di Trey Lyles. 75-55 22 di Lorenzo Brown in lunetta per il mini-parziale di 7-0 dell’Olimpia. 75-53 Tripla di Armoni Brooks. 75-50 Lorenzo Brown da due. 75-48 Trey Lyles in contropiede per il +27 che costringe ‘Peppe’ Poeta a fermare il gioco chiamando time-out. 72-48 Appoggio di Feliz per il +24 Real, con l’Olimpia che non riesce ad avvicinarsi ulteriormente. 70-48 22 a cronometro fermo per il giocatore croato. 68-48 Dentro il libero di Hezonja. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Real Madrid-Olimpia Milano 78-55, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: Blancos a +23 alla terza sirena, meneghini lontani nel punteggio

LIVE Olimpia Milano-Real Madrid 23-21, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: break di 11-0 dei meneghini, +2 alla prima sirenaSegui in tempo reale il live di Olimpia Milano-Real Madrid, valida per l'Eurolega 2026.

LIVE Real Madrid-Olimpia Milano 30-23, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: Ricci e Brooks tengono i meneghini in scia alla prima sirenaSegui in tempo reale la partita di Eurolega tra Real Madrid e Olimpia Milano, con aggiornamenti sul punteggio e le azioni principali.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: Real Madrid-Olimpia Milano alle 20.45 su Sky; LIVE Real Madrid-Olimpia Milano, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: trasferta da brividi in Spagna; Real Madrid-Olimpia Milano | La situazione e dove vederla in tv; Olimpia a Madrid, Poeta: Con coraggio contro una squadra in grande forma.

Real Madrid vs Olimpia Milano: diretta (3Q 67-45 27')REAL VS MILANO: DIRETTA 3Q Live - Gioco da tre punti di Guduric, Tavares risponde due volte, la seconda dopo il recupero di Campazzo 58-39. Hezonja la ruba a Guduric e vola sul +21. Dopo un canestro.. pianetabasket.com

Real Madrid vs Olimpia Milano: diretta (32-25 con 9:00, 2Q)REAL VS MILANO: DIRETTA 2Q Live - Ottimo impatto di Ricci, altri due. Dall'altra parte Lyles trova Garuba che inchioda sul +7. Brutta e banale persa di Lorenzo Brown a metà ... pianetabasket.com

Real Madrid-Monaco, una sfida che pesa. La richiesta di Arbeloa ai tifosi - facebook.com facebook

#Klopp e la clamorosa apertura al #RealMadrid: "Avevo detto che non sarei tornato, ma..." x.com