LIVE Musetti-Collignon 4-6 7-6 2-3 Australian Open 2026 in DIRETTA | grande equilibrio nel terzo set

Segui in tempo reale l'incontro tra Musetti e Collignon agli Australian Open 2026, con il punteggio attuale di 4-6, 7-6, 2-3. La partita si presenta equilibrata, con momenti di grande intensità e alcune difficoltà per Collignon, che ha subito un taglio al ginocchio destro. Restate aggiornati per tutte le novità e i dettagli sullo svolgimento del match.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Collignon ha un taglio sul ginocchio destro. Ecco spiegato il motivo per cui in precedenza il belga ha indugiato toccandosi il ginocchio 2-3 Gioco Collignon: il belga manovra bene con il dritto e chiude il game. 40-30 Il belga perde completamente il controllo del dritto. 40-15 Passa di un nulla la risposta colpita male di Musetti. Guizzo in avanti di Collignon che chiude con il dritto 30-15 Collignon scatta verso destra e protegge il lungolinea dopo la stop volley incrociata. Musetti arriva sulla palla e gioca proprio in lungolinea, dove al belga basta mettere la racchetta per ottenere il punto 15-15 Collignon perde il controllo del rovescio.

Partita in salita per Lorenzo Musetti che perde 6-4 il primo set contro Collignon Daje Lore #Tennis #AusOpen #AO2026 #EurosportTennis #Musetti x.com

Arriva l'esordio per Jannik Sinner, opposto al francese Gaston, e per Lorenzo Musetti contro il belga Collignon. All'opera anche Darderi, Sonego, Cocciaretto, Nardi e il doppio Errani/Paolini. A che ora e dove vederli - facebook.com facebook

