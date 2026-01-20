LIVE Musetti-Collignon 4-6 6-6 Australian Open 2026 in DIRETTA | tie-break nel secondo set

Segui in tempo reale il match tra Musetti e Collignon agli Australian Open 2026. Attualmente in parità nel secondo set, il punteggio è 4-6, 6-6, con un tie-break in corso. Aggiorna la diretta per le ultime novità sull'incontro e le azioni più significative.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-2 Musetti si ritrova la palla in pancia e tenta una complicata smorzata, con la palla che termina in rete. Collignon recupera il mini-break 3-1 Lunga la risposta di Collignon. 2-1 Prima vincente del belga. 2-0 Un altro splendido passante di Musetti, in rete la volee di Collignon. Mini-break Musetti 1-0 EHILAAAAA!! Atterra sulla riga il passante in back di rovescio di Musetti che tiene la palla piatta e bassa, sorprendendo Collignon. 6-6 Gioco Collignon: e tie-break sia! Servizio ad uscire e rovescio in contropiede del belga. 40-15 Collignon perde il controllo del dritto. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Musetti-Collignon 4-6, 6-6, Australian Open 2026 in DIRETTA: tie-break nel secondo set LIVE Musetti-Collignon 3-5, Australian Open 2026 in DIRETTA: belga avanti di un break nel primo setSegui in tempo reale l'incontro tra Musetti e Collignon agli Australian Open 2026, con il belga avanti di un break nel primo set. LIVE Musetti-Collignon 4-6, 2-3, Australian Open 2026 in DIRETTA: azzurro sotto di set e breakSegui in tempo reale l'incontro tra Musetti e Collignon agli Australian Open 2026. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. LIVE Musetti-Collignon, Australian Open 2026 in DIRETTA: esordio non comodo per il n.5 - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell'incontro tra Lorenzo Musetti ... oasport.it

Partita in salita per Lorenzo Musetti che perde 6-4 il primo set contro Collignon Daje Lore #Tennis #AusOpen #AO2026 #EurosportTennis #Musetti x.com

Arriva l'esordio per Jannik Sinner, opposto al francese Gaston, e per Lorenzo Musetti contro il belga Collignon. All'opera anche Darderi, Sonego, Cocciaretto, Nardi e il doppio Errani/Paolini. A che ora e dove vederli - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.