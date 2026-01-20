LIVE Musetti-Collignon 2-1 Australian Open 2026 in DIRETTA | subito grande equilibrio sulla Margaret Court Arena

Segui in tempo reale il match tra Musetti e Collignon agli Australian Open 2026, con aggiornamenti costanti sulla Margaret Court Arena. Attualmente il punteggio è 2-1 in favore di Musetti, con il gioco in corso. Rimani con noi per le ultime notizie e sviluppi di questa partita, disponibile in diretta e aggiornamenti immediati.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-1 Gioco Musetti: scappa il rovescio lungolinea di Collignon 40-15 Prima ad uscire vincente. 30-15 Rimane corto il lob di Musetti. Collignon schiaccia troppo la veronica e l'azzurro prova a salvarsi in contro-balzo con la difesa che scappa in lunghezza. 30-0 Servizio e dritto per l'italiano che chiude dopo la buona prima al centro 15-0 Splendida smorzata in uscita dal servizio di Musetti. 1-1 Gioco Collignon: si difende benissimo Musetti, che con un dritto stretto si riavvicina alla linea di fondo. Il belga è bravissimo però ad accelerare con il lungolinea, riportando l'inerzia dello scambio dalla sua parte e costruendosi la possibilità di chiudere con il colpo successivo 40-30 Lungo il recupero di Collignon, che dimostra non la migliore delle mani.

L'ingresso di Musetti in campo! Lorenzo sfiderà il belga Collignon per un passaggio al secondo turno. Siamo carichiiiii #Tennis #AusOpen2026 #AO2026 #EurosportTennis #Musetti x.com

Arriva l'esordio per Jannik Sinner, opposto al francese Gaston, e per Lorenzo Musetti contro il belga Collignon. All'opera anche Darderi, Sonego, Cocciaretto, Nardi e il doppio Errani/Paolini. A che ora e dove vederli facebook

