LIVE Musetti-Collignon 4-6 4-3 Australian Open 2026 in DIRETTA | l’azzurro recupera il break

Segui in tempo reale l'incontro tra Musetti e Collignon agli Australian Open 2026. Dopo aver perso il primo set, Musetti ha recuperato uno dei break nel secondo, portandosi sul 4-3. Continua a leggere per aggiornamenti sul punteggio e sulle azioni principali del match.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-3 Gioco Musetti: il belga scende male sulle gambe ed affossa in rete il back. A-40 Splendido dritto lungolinea di Musetti, che approfitta di un colpo leggermente più corto del solito del belga Seconda 40-40 Noooo. A campo aperto Musetti spedisce lungo il dritto. Collignon si era già fermato, concedendo di fatto il punto all'italiano A-40 Musetti si incolla alla rete e chiude la volee di rovescio. Collignon non è riuscito a fare male all'azzurro con il passante di rovescio 40-40 Collignon ribalta ancora l'inerzia dello scambio in corsa e viene premiato dall'errore di rovescio dell'azzurro 40-30 Musetti perde il controllo del rovescio dopo l'ennesima ottima risposta di Collignon 40-15 Prima al centro vincente.

Partita in salita per Lorenzo Musetti che perde 6-4 il primo set contro Collignon Daje Lore #Tennis #AusOpen #AO2026 #EurosportTennis #Musetti x.com

Arriva l'esordio per Jannik Sinner, opposto al francese Gaston, e per Lorenzo Musetti contro il belga Collignon. All'opera anche Darderi, Sonego, Cocciaretto, Nardi e il doppio Errani/Paolini. A che ora e dove vederli - facebook.com facebook

