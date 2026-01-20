LIVE Musetti-Collignon 4-6 Australian Open 2026 in DIRETTA | azzurro costretto a rincorrere

Segui in tempo reale il match tra Musetti e Collignon agli Australian Open 2026. Il primo set si è concluso con il punteggio di 4-6 a favore del belga, che ha dominato il gioco con precisione e determinazione. Aggiorna la diretta per rimanere informato sugli sviluppi del confronto e sui risultati più recenti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-6 Gioco e primo set Collignon: ace! Che game del belga che ha chiuso alla perfezione questo primo parziale. 40-0 Prima al centro a 226 kmh. Questo non è un'ace, ma poco ci manca. 30-0 Ace! Servizio al centro a 212 kmh 15-0 Ace! Servizio ad uscire a 202 kmh 4-5 Gioco Musetti: l'azzurro manovra bene lo scambio e chiude con la volee alta di rovescio 40-0 Altra risposta sbagliata dal belga sulla seconda dell'azzurro 30-0 In rete la risposta di dritto di Collignon sulla seconda dell'italiano 15-0 Volee di rovescio vincente di Musetti che blocca bene il movimento con il taglio esterno 3-5 Gioco Collignon: smash a rimbalzo perfetto per il belga che chiude dopo servizio e dritto.

L'ingresso di Musetti in campo! Lorenzo sfiderà il belga Collignon per un passaggio al secondo turno. Siamo carichiiiii #Tennis #AusOpen2026 #AO2026 #EurosportTennis #Musetti x.com

Arriva l'esordio per Jannik Sinner, opposto al francese Gaston, e per Lorenzo Musetti contro il belga Collignon. All'opera anche Darderi, Sonego, Cocciaretto, Nardi e il doppio Errani/Paolini. A che ora e dove vederli - facebook.com facebook

