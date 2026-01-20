LIVE Musetti-Collignon 4-6 2-3 Australian Open 2026 in DIRETTA | azzurro sotto di set e break

Segui in tempo reale l'incontro tra Musetti e Collignon agli Australian Open 2026. Il punteggio attuale è 4-6, 2-3, con l'azzurro sotto di un break. Aggiorna la diretta per rimanere informato sull'andamento del match e sulle principali azioni.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-3 Break Collignon: si ferma in rete la smorzata in uscita dal servizio di Musetti. 15-40 Pizzica la riga la seconda di Musetti, che spinge con il rovescio incrociato e chiude con il lungolinea. Seconda 0-40 Smorzata ad incrociare di Musetti. Collignon gioca in lungolinea il recupero e chiude con lo smash. L’azzurro in questo momento dà la sensazione di voler uscire dallo scambio, affrettando la giocata contro n giocatore che copre molto bene il campo. Seconda 0-30 Musetti colpisce male con il dritto con la palla che scappa in lunghezza. Premiata la profondità di Collignon con il rovescio 0-15 Lungo il dritto lungolinea di Musetti che aveva provato ad alzare la traiettoria 2-2 Gioco Collignon: servizio ad uscire e rovescio in contropiede. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Musetti-Collignon 4-6, 2-3, Australian Open 2026 in DIRETTA: azzurro sotto di set e break LIVE Musetti-Collignon 3-5, Australian Open 2026 in DIRETTA: belga avanti di un break nel primo setSegui in tempo reale l'incontro tra Musetti e Collignon agli Australian Open 2026, con il belga avanti di un break nel primo set. LIVE Musetti-Collignon 4-6, 2-2, Australian Open 2026 in DIRETTA: l’azzurro si salva in apertura di secondo setSegui in tempo reale l’incontro tra Musetti e Collignon agli Australian Open 2026. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. LIVE Musetti-Collignon, Australian Open 2026 in DIRETTA: esordio non comodo per il n.5 - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell'incontro tra Lorenzo Musetti ... oasport.it

Partita in salita per Lorenzo Musetti che perde 6-4 il primo set contro Collignon Daje Lore #Tennis #AusOpen #AO2026 #EurosportTennis #Musetti x.com

Arriva l'esordio per Jannik Sinner, opposto al francese Gaston, e per Lorenzo Musetti contro il belga Collignon. All'opera anche Darderi, Sonego, Cocciaretto, Nardi e il doppio Errani/Paolini. A che ora e dove vederli - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.