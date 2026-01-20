Benvenuti alla diretta testuale della partita di Serie A1 femminile tra Milano e Cuneo, valida per il campionato 2026. Seguiremo in tempo reale l'incontro tra le due squadre, con aggiornamenti sulle azioni più importanti e il punteggio. Restate con noi per non perdere alcun dettaglio di questa sfida.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI VALLEFOGLIA-CONEGLIANO DALLE 20.30 20.10 Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale della partita di Serie A1 Femminile di pallavolo fra Numia Vero Volley Milano e Honda Cuneo Granda Volley. Il match, valido come ventunesimo turno del massiomo campionato italiano, comincerà alle 20.30, fra 20 minuti! Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale della partita di Serie A1 femminile fra Numia Vero Volley Milano e Honda Cuneo Granda Volley. La partita, valida come ventunesimo turno del massimo campionato italiano, si giocherà all’ Allianz Cloud di Milano, uno degli impianti di casa della squadra di coach Lavarini. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Milano-Cuneo, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: Egonu e compagne alla caccia di una vittoria netta!

