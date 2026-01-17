LIVE Monviso-Milano A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | Egonu e compagne alla ricerca di una vittoria in scioltezza

Segui in tempo reale la partita di volley femminile tra Monviso e Milano, valida per la A1 2026. Aggiorna la diretta per tutte le novità sul match, con le azioni delle squadre e il punteggio. Resta informato sulle performance di Egonu e delle altre giocatrici, in un contesto di competizione equilibrata e senza enfasi. Clicca qui per aggiornare la diretta.

20.10 Buona sera amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale della partita fra Wash4green Monviso e Numia Vero Volley Milano, valida per il ventesimo turno di Serie A1 Femminile. Il match, che si giocherà nell'impianto di casa del Monviso Pala Bus Company, comincerà alle 20.30, fra 20 minuti! Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale della partita di Serie A1 femminile fra Monviso e Milano. La partita, valida come ventesimo turno del massimo campionato italiano, si giocherà al Pala Bus Company di Villafranca Piemonte, impianto di casa della squadra di coach Giuseppe Nica.

