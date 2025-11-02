LIVE Milano-Monviso 3-0 A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | vittoria netta delle lombarde ottima partita per le azzurre Danesi ed Egonu!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 25-18 FINISCE QUI!! VINCE MILANO!! Cagnin trova il mani fuori che chiude i giochi. 24-18 Pallonetto di Malual, ottima la sua partita. 24-17 Primo tempo di Danesi! Sono sette i match point di Milano!! 23-17 Primo tempo vincente della squadra ospite. 23-16 Esce il servizio di Monviso. 22-16 A tutto braccio il colpo di Sylves. Punto confermato, il tocco c’è. La palla è out, ma Lavarini chiama il contro videocheck per vedere se c’è stato o no il tocco del muro. Monviso chiede un challenge per vedere se la palla è fuori o no. 22-15 Ottimo colpo di Piva che trova il mani fuori. 🔗 Leggi su Oasport.it
Argomenti simili trattati di recente
Archiviato il derby con la Igor Novara, la Wash4Green Monviso Volley si prepara per il difficile match con la Numia Vero Volley Milano. Sul campo della squadra di coach Lavarini Bussoli e compagne sono chiamate ad una sfida importante, dove sarà necessa - facebook.com Vai su Facebook
It’s ? - ? Domenica 2 novembre, ore 15.00 Allianz Cloud, Milano ? bit.ly/3X552Ox #TrueLove - X Vai su X
LIVE Milano-Monviso, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: padrone di casa per proseguire la risalita - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta LIVE del match tra Numia Vero Volley ... Si legge su oasport.it
LIVE Monviso-Conegliano 0-3, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: tutto facile per l’Imoco, agganciata Novara in cima alla classifica - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SCANDICCI- Come scrive oasport.it