LIVE Milano-Monviso 3-0 A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | vittoria netta delle lombarde ottima partita per le azzurre Danesi ed Egonu!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 25-18 FINISCE QUI!! VINCE MILANO!! Cagnin trova il mani fuori che chiude i giochi. 24-18 Pallonetto di Malual, ottima la sua partita. 24-17 Primo tempo di Danesi! Sono sette i match point di Milano!! 23-17 Primo tempo vincente della squadra ospite. 23-16 Esce il servizio di Monviso. 22-16 A tutto braccio il colpo di Sylves. Punto confermato, il tocco c’è. La palla è out, ma Lavarini chiama il contro videocheck per vedere se c’è stato o no il tocco del muro. Monviso chiede un challenge per vedere se la palla è fuori o no. 22-15 Ottimo colpo di Piva che trova il mani fuori. 🔗 Leggi su Oasport.it

