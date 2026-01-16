LIVE Italia-Islanda Europei pallamano 2026 in DIRETTA | pochi minuti all’esordio degli azzurri

Tra pochi minuti prende il via la partita tra Italia e Islanda, valida per gli Europei di pallamano 2026. Segui in diretta l’esordio degli azzurri, impegnati in una sfida importante per consolidare il loro percorso di crescita. Restate aggiornati per tutte le novità e gli sviluppi dell’incontro.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.46 L’Italia vuole continuare il proprio percorso di crescita delle ultime stagioni. Dopo il grandioso Mondiale di 12 mesi fa, quando gli azzurri di Bob Hanning hanno raggiunto il miglior risultato della propria storia terminando all’sedicesimo posto, la spedizione italiana vuole essere grande protagonista anche agli Europei, dove non si vuole accontentare della sola partecipazione. 17.43 Il grande giorno è finalmente arrivato: dopo 28 anni l’Italia torna in campo in una sfida della fase finale della rassegna continentale. 17.40 Buon pomeriggio amici ed amiche di OA Sport e bentornati alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Islanda, partita valevole per la prima giornata del girone F degli Europei di pallamano 2026 Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Islanda, partita valevole per la prima giornata del girone F degli Europei di pallamano 2026. 🔗 Leggi su Oasport.it

