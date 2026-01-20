Segui in tempo reale l’andamento della partita Italia-Polonia agli Europei di pallamano 2026, terminata con il risultato di 29-28 a favore degli italiani. Questa vittoria, ottenuta con determinazione, riflette i miglioramenti e la crescita della nostra selezione in un momento importante per il movimento. Rimani aggiornato per tutte le novità e i dettagli sulla competizione in corso.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.50 Una vittoria che dà morale, una vittoria strameritata dall’Italia che conferma i progressi fatti negli ultimi anni e prova a dare continuità a questo momento d’oro per il nostro movimento. 19.48 Nel finale è successo di tutto con la Polonia che ha gettato al vento l’ultimo pallone con un’infrazione di Daszek, che ha regalato il possesso agli azzurri rimediando anche un 2 minuti. L’Italia è stata bravissima a scartare il regalo polacco trovando la rete con Simone Mengon 19.46 L’Mvp dell’incontro è Simone Mengon. Non poteva essere altrimenti con il fuoriclasse italiano che si è caricato sulle spalle la nostra nazionale trascinandola fuori nel momento più difficile del primo tempo e segnando le due reti dell’ultimo minuto. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Italia-Polonia 29-28, Europei pallamano 2026 in DIRETTA: GLI AZZURRI NON MUIONO MAI!! Vittoria di cuore degli italiani

