LIVE Italia-Polonia 0-0 Europei pallamano 2026 in DIRETTA | inizia l’ultimo incontro degli azzurri

Segui in tempo reale la partita tra Italia e Polonia, valida per gli Europei di pallamano 2026. L’incontro, che rappresenta l’ultimo degli azzurri in questa fase, è in corso. Aggiorna la diretta per conoscere risultato e analisi minuto per minuto.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0.00 Si parte! Il primo pallone è della Polonia. PRIMO TEMPO 17.59 Concluso anche l’inno italiano. 17.57 Terminato l’inno polacco. Ora è il momento dell’inno di Mameli. 17.56 Si comincia con l’inno polacco. 17.54 Presentati anche i giocatori polacchi. A breve toccherà agli inni nazionali 17.52 È il momento della presentazione delle due squadre. Si partirà con quella italiana 17.49 La partita odierna è estremamente importante in vista delle qualificazioni ai Mondiali 2027. Chi vince questa partita si assicura il terzo posto nel girone F e con esso il passaggio al terzo ed ultimo turno delle qualificazioni. 🔗 Leggi su Oasport.it

