LIVE Italia-Polonia 4-4 Europei pallamano 2026 in DIRETTA | inizia l’ultimo incontro degli azzurri

Segui in tempo reale l’incontro tra Italia e Polonia valido per gli Europei di pallamano 2026. La partita, conclusa con un punteggio di 4-4, rappresenta l’ultimo impegno degli azzurri nel torneo. Ricorda di aggiornare costantemente la diretta per le ultime novità e sviluppi sul punteggio e le azioni in corso.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8.28 Sul palo il tiro di Simone Mengon. La Polonia però commette un fallo in ripartenza con il pallone che torna all'Italia 7.35 Splendida difesa di Gianluca Dapiran che al secondo tentativo ruba il pallone. 6.35 Rete di Jarosiewicz che non sbaglia il tiro dai 7 metri. Italia-Polonia 4-4 5.59 Gol da una parte e dall'altra con Savini che riporta subito in vantaggio gli azzurri. Italia-Polonia 4-3 5.15 Goooooooooool!! Marco Mengon va in angolo da Dapiran che segna sul secondo palo. Italia-Polonia 3-2 4.22 Conclusione sul palo di Marciniak. L'Italia esce dalla prima inferiorità del match con un parziale di 1-0 in proprio favore. LIVE Italia-Polonia 0-0, Europei pallamano 2026 in DIRETTA: inizia l'ultimo incontro degli azzurri 10.58 Goooooooool!! Ancora Dapiran, che ha iniziato il match così come aveva finito la sfida con l'Ungheria.

