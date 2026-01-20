LIVE Italia-Polonia 17-17 Europei pallamano 2026 in DIRETTA | grande equilibrio dopo 40 minuti

Segui in tempo reale l’andamento della partita Italia-Polonia, valida per gli Europei di pallamano 2026. Dopo i primi 40 minuti, il punteggio è di 17-17, segno di un incontro equilibrato. Clicca sul link per aggiornamenti continui e le ultime notizie sulla partita. Restate con noi per tutti gli approfondimenti e i momenti salienti di questa sfida.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 41.29 Gooooooooooooooool Hellmeoooooooon!! L’azzurro non sbaglia dai 7 metri. Italia-Polonia 19-18 41.11 Scavalcamento di Simone Mengon che scarica per Marco. Tiro parato, ma troppo traffico polacco nell’area dei 6 metri con gli arbitri che assegnano un tiro dai 7 metri agli azzurri. 40.40 La difesa italiana per Dawydzik che supera senza problemi Panitti. Italia-Polonia 18-18 Time out Polonia 39.41 Goooooooooooooool!! Savini mura la conclusione polacca, Panitti recupera il pallone e lancia lungo per Leo Prantner che trova la prima rete della sua partita. 🔗 Leggi su Oasport.it

