LIVE Italia-Polonia 15-13 Europei pallamano 2026 in DIRETTA | azzurri avanti dopo il primo tempo

Segui in tempo reale l’incontro tra Italia e Polonia agli Europei di pallamano 2026. Dopo il primo tempo, gli azzurri sono in vantaggio 15-13, dimostrando determinazione e spirito di squadra. Aggiorna questa pagina per le ultime notizie e sviluppi della partita.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.49 L’Italia chiude avanti il primo tempo, una frazione in cui ci ha messo molto cuore reagendo di forza al primo vero momento difficile. Simone Mengon ha suonato la carica agli azzurri con azioni personali in attacco e guadagnandosi la prima superiorità numerica che ha invertito l’inerzia del tempo. 30.00 Goooooooool!! Palla persa dalla Polonia, l’Italia riparte in campo aperto e segna con Savini. Italia-Polonia 15-13 29.10 Gooooooooooool Helmeon!! Italia-Polonia 14-13 28.48 Tiro dai 7 metri guadagnato da Parisini che si volta verso la panchina ed esulta. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Polonia 15-13, Europei pallamano 2026 in DIRETTA: azzurri avanti dopo il primo tempo LIVE Italia-Polonia 5-7, Europei pallamano 2026 in DIRETTA: primo momento complicato per gli azzurriSegui in tempo reale l'incontro tra Italia e Polonia agli Europei di pallamano 2026. LIVE Italia-Ungheria 13-14, Europei pallamano 2026 in DIRETTA: magiari avanti dopo 30 minutiSegui in tempo reale l'andamento della partita Italia-Ungheria, valida per gli Europei di pallamano 2026. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Argomenti discussi: L'Italia debutta agli EHF EURO 2026: azzurri a Kristianstad contro l'Islanda (ore 18:00, Sky Sport Uno e YouTube); Dove vedere in tv Italia-Polonia, Europei pallamano 2026: orario, programma, streaming; Slittino, Italia al 3° posto nella staffetta di Winterberg 2026; Lucio Corsi, al via il Tour Europeo 2026: le date. LIVE Italia-Polonia 5-5, Europei pallamano 2026 in DIRETTA: grande equilibrioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.58 Goooooooool!! Ancora Dapiran, che ha iniziato il match così come aveva finito la sfida con l'Ungheria. oasport.it Film Ewa-The Last Lesson Documentario Italia, Polonia 2025, 67' italiano, polacco Regia Andrea Mura, Federico Savonitto Produzione Ginko Film, Plesnar & Krauss Films, La Bandita, Takaità Film Anteprima del film seguita da chiacchierata con Ewa Benesz - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.