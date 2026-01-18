LIVE Italia-Ungheria 13-14 Europei pallamano 2026 in DIRETTA | magiari avanti dopo 30 minuti

Segui in tempo reale l'andamento della partita Italia-Ungheria, valida per gli Europei di pallamano 2026. Dopo i primi 30 minuti, l'Ungheria si trova avanti di un punto. Aggiorna la diretta per conoscere l'andamento del match e le principali azioni.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.18 Grande primo tempo dell’Italia, che sta rispondendo colpo su colpo all’Ungheria reagendo con cuore e testa a tutti i tentativi di accelerazione dei magiari. 30.00 Fallo in attacco dell’Ungheria. L’Italia va in attacco con Simone Mengon che tira alto sopra la traversa. Il primo tempo termina con l’Ungheria avanti 14-13. 29.28 Parata di Palasics sul tiro di Simone Mengon. Gli azzurri che tornano in parità numerica. 28.21 Gol. Si libera bene Hanusz giocando sul blocco del pivot e trovando il gol. Italia-Ungheria 13-14. 28.08 Ebneeeer!! Altra grande parata dell’azzurro, il possesso resta però nelle mani degli unhheresi. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Italia-Ungheria, Europei pallamano 2026 in DIRETTA: pochi minuti al via, gli azzurri cercano un'impresa

Segui la diretta della partita tra Italia e Ungheria agli Europei di pallamano 2026. A pochi minuti dal inizio, gli azzurri sono pronti a scendere in campo per una prova importante. Puoi aggiornare la diretta in tempo reale cliccando sul link. Ricordiamo che l’Italia ha recentemente affrontato una sconfitta contro l’Islanda, una squadra considerata tra le più forti del girone.

LIVE Italia-Ungheria 6-6, Europei pallamano 2026 in DIRETTA: buona partenza degli azzurri

Segui la cronaca in tempo reale di Italia-Ungheria, partita valida per gli Europei di pallamano 2026. Gli azzurri hanno iniziato bene, con un risultato di 6-6. Aggiorna questa pagina per gli ultimi sviluppi e i dettagli della partita.

«Per noi è una partita da dentro o fuori, dobbiamo portare a casa un risultato positivo se vogliamo continuare a sperare nel Main Round. » Questa sera, 18 gennaio 2026, l’Italia affronta l’Ungheria nella seconda sfida della fase a gironi degli Europei di pallam - facebook.com facebook