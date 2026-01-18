LIVE Italia-Ungheria 6-6 Europei pallamano 2026 in DIRETTA | buona partenza degli azzurri

Segui la cronaca in tempo reale di Italia-Ungheria, partita valida per gli Europei di pallamano 2026. Gli azzurri hanno iniziato bene, con un risultato di 6-6. Aggiorna questa pagina per gli ultimi sviluppi e i dettagli della partita.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.09 Grandissima difesa di Bulzamini che poi si carica. 11.36 Goooooool!! Splendida apertura per Pirani che trova la rete sul primo palo. Italia-Ungheria 6-6. 10.58 EBNEEER!! Penetrazione di Ilic, il portiere azzurro para con il braccio di richiamo. 10.50 Goooooool!! Splendida rete in caduta di Romei che trova il palo più lontano. Italia-Ungheria 5-6 9.46 Gol. Accelera l’Ungheria e trova la rete con Ilic quando scade l’inferiorità numerica. Italia-Ungheria 4-6. 9.28 Si torna da Leo Prantner, che ancora va sul primo palo ma viene chiuso da Palasics. 8. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Italia-Ungheria 3-3, Europei pallamano 2026 in DIRETTA: buona partenza degli azzurri

Segui con noi la diretta della partita di pallamano tra Italia e Ungheria, valida per gli Europei 2026. La gara si è aperta con un buon avvio degli azzurri, che si stanno confrontando con una prima inferiorità. Aggiorna questa pagina per ricevere gli ultimi aggiornamenti sul punteggio e le fasi salienti dell’incontro.

LIVE Italia-Islanda 3-4, Europei pallamano 2026 in DIRETTA: ritmi subiti alti, buona partenza degli azzurri

La partita tra Italia e Islanda negli Europei di pallamano 2026 si sta svolgendo in diretta, con ritmi sostenuti e una buona partenza degli azzurri. Segui gli aggiornamenti in tempo reale per rimanere informato sull’andamento del match, che vede entrambe le squadre impegnate in una sfida equilibrata. Qui troverai tutte le novità e i momenti salienti di questa gara importante.

«Per noi è una partita da dentro o fuori, dobbiamo portare a casa un risultato positivo se vogliamo continuare a sperare nel Main Round. » Questa sera, 18 gennaio 2026, l'Italia affronta l'Ungheria nella seconda sfida della fase a gironi degli Europei di pallam