LIVE Errani Paolini-Lumsden Tang 2-0 Australian Open 2026 in DIRETTA | iniziato il torneo delle azzurre

Segui in tempo reale le partite delle azzurre all'Australian Open 2026, tra cui la sfida ErraniPaolini contro LumsdenTang. Aggiorna la diretta per gli ultimi risultati e momenti salienti del torneo, che ha appena iniziato. Restiamo aggiornati sugli sviluppi di questa competizione internazionale, con attenzione particolare alle prestazioni delle atlete italiane.
2-0 Presa Tang stavolta, ma da Errani: con il dritto. BREAK 30-40 Con la prima di servizio rischia la tragedia su Tang, la seconda è in rete: palla break. 30-30 Fuori il lob difensivo di Jasmine. 15-30 Serve&volley precario di Lumsden, demi volèe da metà campo e sotto la rete. 15-15 Cambia bene con il lob Lumsden ma poi sbaglia di dritto. 15-0 Seconda profonda di Lumsden sul rovescio di Paolini. 1-0 A trenta Paolini, ricordiamo che non c'è punto decisivo. 40-30 Risposta vincente, Lumsden. 40-15 Con il passante incrociato di rovescio Paolini. 30-15 Risposta incisiva di Lumsden, chiude Tang.
