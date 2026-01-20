LIVE Errani Paolini-Lumsden Tang Australian Open 2026 in DIRETTA | all’una l’esordio contro una coppia britannico-cinese

Benvenuti alla diretta degli Australian Open 2026, con l'esordio di Errani e Paolini nel doppio femminile contro la coppia britannico-cinese Lumsden e Tang. Seguite gli aggiornamenti in tempo reale per rimanere informati sull'andamento del match, che prende il via alle 13:00. Restate con noi per ogni dettaglio di questa prima sfida del torneo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida inaugurale degli Australian Open 2026 per quanto riguarda il doppio femminile che vede coinvolte Sara ERRANI e Jasmine PAOLINI opposte alla coppia formata da LumsdenTang. Dopo l’esordio convincente in singolare contro la bielorussa Sasnovich, torna in campo Paolini e lo fa nella specialità che le ha regalato l’oro olimpico a Parigi 2024 e la doppia vittoria in BJK Cup. Ecco che l’esordio contro il tandem britannico-cinese non dovrebbe rappresentare particolari insidie, quantomeno sulla propedeutica carta che spesso e volentieri tradisce, si pensi al caso del match tra Cobolli e Fery. 🔗 Leggi su Oasport.it

