LIVE Errani Paolini-Lumsden Tang Australian Open 2026 in DIRETTA | esordio contro una coppia britannico-cinese

Benvenuti alla diretta degli Australian Open 2026, dove Sara Errani e Jasmine Paolini affrontano la coppia britannico-cinese Lumsden e Tang nel primo turno di doppio femminile. Seguite con noi l'andamento della partita in tempo reale, per aggiornamenti puntuali e approfondimenti sulla sfida. Restate sintonizzati su OA Sport per tutte le novità dal torneo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida inaugurale degli Australian Open 2026 per quanto riguarda il doppio femminile che vede coinvolte Sara ERRANI e Jasmine PAOLINI opposte alla coppia formata da LumsdenTang. Dopo l’esordio convincente in singolare contro la bielorussa Sasnovich, torna in campo Paolini e lo fa nella specialità che le ha regalato l’oro olimpico a Parigi 2024 e la doppia vittoria in BJK Cup. Ecco che l’esordio contro il tandem britannico-cinese non dovrebbe rappresentare particolari insidie, quantomeno sulla propedeutica carta che spesso e volentieri tradisce, si pensi al caso del match tra Cobolli e Fery. 🔗 Leggi su Oasport.it

