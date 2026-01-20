LIVE Copenaghen-Napoli Champions League calcio 2026 in DIRETTA | trasferta difficile con tante assenze

Benvenuti alla cronaca in tempo reale di Copenaghen-Napoli, match valido per la Champions League 2026. La trasferta si presenta complicata per il Napoli, che deve fare i conti con numerose assenze. Seguite con noi gli aggiornamenti sulla partita e le principali novità in diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale Copenaghen-Napoli, Champions League calcio in DIRETTA, Antonio Conte va in trasferta con tante assenze. Dal campionato italiano alla Champions League. Il Napoli torna nella massima competizione europea e scende sul freddo campo in casa del Copenaghen per la settima e penultima partita della Fase Campionato del torneo, con l’obiettivo dichiarato della qualificazione alla prossima fase. Qualificazione che potrebbe anche essere diretta, quindi direttamente agli ottavi, oppure passando per i completi turni degli spareggi: ipotesi quest’ultima che sembra la più probabile per il Napoli, che in questo momento si trova al ventitreesimo posto in classifica. 🔗 Leggi su Oasport.it

