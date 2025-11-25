LIVE Napoli-Qarabag 2-0 Champions League calcio in DIRETTA | allunga il Napoli con la doppietta di McTominay

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 81? Ci prova Addai da lontanissimo, parata plastica di Savic. 80? Gioca in modo fluido, ora, il Napoli. Dopo il primo gol di McTominay, gli uomini di Conte hanno ulteriormente alzato il livello del gioco. 77? Ammonito Rrhamani per un fallo su Akhundzade. 75? Sostituzioni per entrambe le squadre: per il Napoli fuori Lang e Højlund, dentro Elmas e Lucca. Per il Qarabag dentro Bolt, Akhundzade e Bayramov al posto di Silva, Duran e Jafarquliyev. 72? GOL DEL NAPOLI! Se ne va Neres sulla destra, che mette una palla in mezzo non presa da nessuno, dall’altra parte arriva Oliveira che trova con il cross McTominay che trova il gol al volo, deviato da un avversario. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Napoli-Qarabag 2-0, Champions League calcio in DIRETTA: allunga il Napoli, con la doppietta di McTominay

