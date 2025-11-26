LIVE Eintrach Francoforte-Atalanta Champions League calcio in DIRETTA | trasferta delicata in Germania
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale Eintrach Francoforte-Atalanta, Champions League calcio in DIRETTA, Palladino debutta in Champions League. Arriva la prima grande sfida europea di Raffaele Palladino sulla panchina bergamasca, ma non solo. L’Atalanta è pronta a giocare di nuovo i migliori stadi d’Europa, chiamata a giocare la quinta tappa della fase a girone unico di UEFA Champions League 2025-26. Con un nuovo tecnico, visto che, ormai da settimane, è accaduto l’avvicendamento tra Ivan Juri? e lo stesso Raffaele Palladino. 🔗 Leggi su Oasport.it
