LIVE Australian Open | Musetti lotta | 1-1 Darderi vince un match drammatico Sinner alle 9

Questa mattina si sono disputate le prime partite degli azzurri all'Australian Open, con Musetti e Darderi impegnati in incontri intensi. Attualmente, Musetti è in parità con l'avversario, mentre Darderi ha conquistato una vittoria in un match molto combattuto. L'attenzione si concentra ora sul match di Sinner, previsto alle 9 sulla Rod Laver Arena, che concluderà la giornata di gare italiane a Melbourne.

Un eroico Luciano Darderi porta a casa in tre set il match contro Garin. Avanti 2 set a zero e un break, l'azzurro è stato colpito da un attacco di mal di pancia ma il regolamento non gli permetteva di andare in bagno. Sofferenza al limite dello svenimento per Luli, che si è fatto rimontare permettendo a Garin di portarsi sul 6-5. Durante un trattamento per le vesciche chiamato dal cileno, l'arbitro ha finalmente consentito a Darderi di correre alla toilette. Pur ancora sofferente, l'azzurro ha portato il match al tie break, vincendolo. Un urlaccio liberatorio dopo secondo set pieno di tensione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

