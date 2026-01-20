LIVE Australian Open | Musetti Sonego e Darderi in campo poi Nardi e Cocciaretto Sinner alle 9

Inizia la terza giornata degli Australian Open con cinque tennisti italiani in campo. Musetti, Sonego e Darderi aprono le sfide, seguiti da Nardi e Cocciaretto. Il match di maggiore interesse è quello di Sinner, previsto alle 9 sulla Rod Laver Arena. Un momento importante per il movimento tennistico italiano, che si prepara ad affrontare un’altra giornata di partite nel torneo di Melbourne.

Lorenzo Musetti ha perso il primo set contro il belga Raphael Collignon 6-4. Decisivo il break nel 7° game. Per l'azzurro una percentuale molto bassa di prime in campo: il 48% Luciano Darderi ha vinto il primo set contro il cileno Garin al tie break. Bene anche Lorenzo Sonego avanti 2-0 sullo spagnolo Taberner. Iniziati i match di Darderi e Sonego, rispettivamente in campo contro Gabin e Taberner. Elisabetta Cocciaretto ha superato l'austriaca Julia Grabher (n. 95) nell'unico precedente. Eliminata al primo turno un anno fa, Cocciaetto è salita al n. 45 con il successo di Hobart. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

LIVE Sinner-Auger Aliassime, Australian Open Opening Week in DIRETTA: il n.2 in campo alle 7.00Benvenuti alla diretta del match tra Jannik Sinner e Felix Auger-Aliassime, in programma questa mattina alle 7.

