LIVE Australian Open | Sonego e Darderi in campo poi Musetti Nardi e Cocciaretto Sinner alle 9

La terza giornata degli Australian Open vede in campo cinque tennisti italiani. Sinner sarà l’ultimo a scendere in campo, alle 9 sulla Rod Laver Arena, seguito da Sonego, Darderi, Musetti, Nardi e Cocciaretto. Una giornata importante per il tennis italiano, con match che seguono l’andamento del torneo a Melbourne e coinvolgono alcuni dei protagonisti del circuito.

Iniziati i match di Darderi e Sonego, rispettivamente in campo contro Gabin e Taberner. Elisabetta Cocciaretto ha superato l'austriaca Julia Grabher (n. 95) nell'unico precedente. Eliminata al primo turno un anno fa, Cocciaetto è salita al n. 45 con il successo di Hobart. Seconda presenza nel tabellone principale di Melbourne per Luca Nardi, eliminato al primo turno un anno fa e a caccia del primo successo in uno Slam. Il vincitore troverà Fonseca o Spizzirri. Non ci sono precedenti nei tornei Atp fra Darderi e Garin, sconfitto dall'italo-argentino nel Challenger di Milano nel 2023. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

LIVE Sinner-Auger Aliassime, Australian Open Opening Week in DIRETTA: il n.2 in campo alle 7.00Benvenuti alla diretta del match tra Jannik Sinner e Felix Auger-Aliassime, in programma questa mattina alle 7.

LIVE Sonego-Taberner, Australian Open 2026 in DIRETTA: serve vincere per un possibile derby con MusettiBenvenuti alla diretta testuale di Sonego-Taberner, primo turno degli Australian Open 2026.

