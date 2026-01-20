L’inarrestabile ascesa di Trump nel racconto di Stefano Massini

Stefano Massini, noto autore italiano e vincitore del Tony Award, presenta al teatro comunale di Russi un nuovo spettacolo che ripercorre l’ascesa di Donald Trump, da miliardario newyorkese alla presidenza degli Stati Uniti. Dopo il successo di “Lehman trilogy”, l’opera offre uno sguardo approfondito su un protagonista che ha segnato profondamente la scena politica americana. L’evento, in scena alle 20.45, rappresenta un approfondimento sulla storia recente attraverso la narrazione teatrale.

Dopo i successi nei teatri di tutto il mondo con ’Lehman trilogy’, domani sera, alle 20.45, Stefano Massini – unico autore italiano premiato con il ’Tony Award’ – porta in scena al teatro comunale di Russi un’altra epica americana: l’irresistibile ascesa di Donald Trump, da miliardario newyorkese fino alla sua prima elezione alla Casa Bianca. Con lo spettacolo ’Donald. Storia molto più che leggendaria di un golden man’ prenderà forma sul palco la genesi incredibile di un leader che si è proiettato laddove nessun altro, riscrivendosi addosso le regole dell’economia, della finanza, della politica e perfino della civiltà. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

