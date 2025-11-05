Stefano Massini debutta al Teatro della Pergola con Donald l' irresistibile ascesa di Trump

5 nov 2025

Trump prima di Trump, le origini, la scuola, gli affari, i successi e gli insuccessi dell’uomo poi che è diventato l’attuale Presidente degli Stati Uniti. L’ossessione per il potere e l’ossessione di trovare la risposta giusta alla domanda: cosa trasforma un perdente in un vincente?Stefano. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

