In giro per le vie della città ma deve scontare 6 mesi di reclusione giovane rintracciato e arrestato

Nel pomeriggio di lunedì 12 gennaio, i carabinieri di Pescara hanno arrestato un giovane di 27 anni di nazionalità ucraina, rintracciato durante un controllo nel centro cittadino. L’arresto è stato effettuato in esecuzione di un provvedimento di condanna definitiva a sei mesi di reclusione. L’uomo è stato accompagnato presso la propria abitazione in attesa delle formalità di rito.

I carabinieri hanno arrestato un giovane di 27 anni di nazionalità ucraina.Nel pomeriggio di lunedì 12 gennaio i militari della sezione radiomobile del nucleo operativo e radiomobile (Nor) di Pescara hanno tratto in arresto il 27enne in esecuzione di un provvedimento definitivo emesso.

