Orbán a Salvini | Basta con le politiche suicide Ue No al green deal | Lo scomodo Viktor e l' imbarazzo di Chigi

Xml2.corriere.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In una nota del leader della Lega l'incontro viene definito «affettuoso, l’occasione per fare il punto sulla situazione internazionale, con riferimento alle infrastrutture e agli equilibri geopolitici»». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

orb225n salvini basta politicheSalvini incontra Orban “Dura critica a Green Deal e a politiche suicide Ue” - ROMA (ITALPRESS) – E’ durato un’ora “l’affettuoso incontro al Mit tra Matteo Salvini e Viktor Orbàn”. Da toscanamedianews.it

orb225n salvini basta politicheIncontro tra Salvini e Orbán: «Basta con le politiche suicide dell'Europa. Contrari al green deal» - In una nota del leader della Lega l'incontro viene definito «affettuoso, l’occasione per fare il punto sulla situazione internazionale, con riferimento alle infrastrutture e agli equilibri geopolitici ... Scrive msn.com

