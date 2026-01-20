Il documentario Valentino: The Last Emperor offre uno sguardo intimo sulla vita e l’eredità dello stilista Valentino Garavani. Tra i protagonisti figurano il nipote Oscar Garavani, Giancarlo Giammetti e Carlos Souza, figure chiave nel mondo della moda e della gestione del patrimonio Valentino. La narrazione si svolge tra momenti di backstage e ambientazioni eleganti, come il Château de Wideville, rivelando aspetti meno noti della storia e dell’eredità di Valentino.

Nel documentario Valentino: The Last Emperor, il maggiordomo Michael è pronto a tagliare con un forbicione le tende di un gazebo nel mitico Château de Wideville, una reggia di Versailles in miniatura (ma non troppo), perché gli ospiti prendano aria. Un gesto da capitalismo estetico puro: spesa senza rimorso, utilità immediata, e la certezza che il lusso, se non serve al godimento fisico e spirituale, diventa tappezzeria. Modificare la scenografia del mondo: questa era la visione dell’Imperatore. L’eredità di Valentino, quanto vale il patrimonio dell’ultimo imperatore della moda: ville, aziende e opere d'arte Ora, cosa rimane dietro quel sipario strappato? La risposta è un impero frutto di ingegneria finanziaria travestita da capriccio rococò. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Valentino Garavani, chi è il compagno e socio Giancarlo Giammetti e gli altri amori venuti dopoValentino Garavani, celebre stilista italiano, ha condiviso una lunga collaborazione professionale e un legame personale con Giancarlo Giammetti, suo compagno e socio, per oltre dodici anni.

Chi è Giancarlo Giammetti compagno e socio di Valentino Garavani che lo salvò dalla bancarottaGiancarlo Giammetti è stato il compagno e socio di Valentino Garavani, contribuendo in modo significativo al successo della maison di moda.

